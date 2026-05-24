Un emprendedor denunció ante la comisaría de Marcona haber sido víctima de un presunto intento de homicidio y extorsión, luego de que su vehículo recibiera hasta seis impactos de bala durante un violento ataque registrado la mañana del sábado 23 de mayo.

Ataque criminal

Según la versión del agraviado, detrás de este hecho estaría operando una banda organizada que desde hace más de un mes viene sembrando temor y zozobra entre los vecinos. El auto presentaba los orificios por los proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con la información policial, los presuntos autores de los disparos fueron intervenidos y actualmente permanecen detenidos mientras continúan las investigaciones a cargo de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

Los afectados exhortaron a las autoridades a tomar acciones inmediatas frente a estos hechos delictivos y pidieron reforzar la seguridad en la provincia, advirtiendo que la población vive en constante preocupación.

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