Una nueva escena de violencia se registró en la provincia de Pisco luego de una balacera ocurrida en un establecimiento nocturno ubicado en el sector de Pisco Playa, hecho que dejó como saldo dos personas heridas de gravedad.

Múltiples disparos

De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos habrían realizado varios disparos en los exteriores del local. Tras las diligencias realizadas por las autoridades, se informó del hallazgo de al menos cuatro casquillos de bala en la escena, evidencia que viene siendo incorporada a las investigaciones para determinar la dinámica y responsabilidad de los hechos. Testigos señalaron que los disparos desataron desesperación entre las personas que se encontraban en los alrededores, quienes buscaron refugio para evitar resultar afectados.

Los heridos fueron identificados como Luis Enrique Olaza Reyes (36) y Juan José Blondet Hernández (40), quienes fueron auxiliados y trasladados de emergencia para recibir atención médica en el Hospital San Juan de Dios. Hasta el cierre de esta edición, el diagnóstico de ambos permanece reservado.

Fuentes cercanas al caso indicaron que una de las principales hipótesis que maneja la Policía sería una presunta venganza dirigida contra uno de los afectados, aunque las investigaciones continúan para esclarecer plenamente lo ocurrido y ubicar a los responsables del atentado.

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