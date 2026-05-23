La narrativa regional peruana ha encontrado en los últimos años un espacio de consolidación y difusión gracias a proyectos editoriales que buscan rescatar la memoria cultural y literaria de las distintas provincias del país. En ese marco, la colección Voces de mi región constituye un importante aporte para la literatura de La Libertad, pues reúne una significativa muestra de autores que, desde distintas perspectivas estéticas y temáticas, representan la riqueza narrativa de la región. Bajo la compilación de Carlos Pérez Urrutia y Carlos Santa María, estos volúmenes no solo funcionan como antologías de cuentos, sino también como un testimonio de la diversidad que caracteriza a la literatura liberteña.

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Los tres libros congregan voces narrativas de escritores reconocidos y emergentes como Juan Morillo Ganoza, Ángel Gavidia, Eduardo González Viaña, Gloria Portugal, Gerson Ramírez, Elmer López, Pierre Castro, María Pía Cueva, Juan Carlos Díaz, Alejandro Benavides, David Salvatierra, Alfieri Díaz, Teodoro Bernabé, Enrique Carbajal, Margarita Paredes, Máximo Desposorio, Jari Ordoñez, Luciano Moreno, Luis Cabos Yépez, Isaac Goldemberg, Luis Cabrera Vigo, Danilo Sánchez, Jorge Díaz Herrera, Carlos Santa María, Giovanna Morales y Leonela Rojas. Estos autores contribuyen a construir un mosaico literario heterogéneo y representativo de la región. La compilación destaca por presentar relatos que dialogan con problemáticas humanas universales, aunque profundamente arraigadas en la experiencia local y cotidiana de La Libertad.

Voces de mi región 1

En Voces de mi región 1 sobresalen especialmente los cuentos “Jacinto el jilguero” y “Pili y Mili”, relatos que evidencian la sensibilidad de los autores frente a la convivencia y la solidaridad. “Jacinto el jilguero” presenta la historia de un intrépido y jovial jilguero que realiza grandes esfuerzos para salvar a un árbol que está a punto de morir. Más allá de la aparente sencillez de la historia, el cuento desarrolla una profunda reflexión sobre la empatía y la conciencia ecológica. El protagonista comprende el sufrimiento del otro y actúa movido por la necesidad de preservar la vida, convirtiéndose así en una metáfora de la responsabilidad compartida entre todos los seres vivos del planeta.Por otro lado, “Pili y Mili” explora la convivencia desde una perspectiva distinta, aunque igualmente significativa. El cuento evidencia cómo dos seres que comparten un mismo espacio deben aprender a dialogar y llegar a acuerdos para coexistir de manera armoniosa. La narración plantea conflictos cotidianos que reflejan tensiones humanas universales, especialmente aquellas relacionadas con la tolerancia, el respeto y la aceptación de las diferencias.

Voces de mi región 2

En Voces de mi región 2 destacan “El castigo del Domingo de Ramos” y “Misa de Semana Santa”, cuentos que se encuentran estrechamente vinculados a las tradiciones religiosas y a la influencia de las creencias populares en la vida cotidiana. El primer texto borda cómo las creencias religiosas pueden condicionar el comportamiento humano, especialmente en contextos donde la tradición adquiere un peso moral determinante. La religión aparece entonces no solo como una práctica espiritual, sino también como una fuerza capaz de modelar la conducta y los vínculos sociales.

En contraste, el segundo texto se aproxima a la religiosidad desde una dimensión más íntima y dolorosa. El cuento narra el sufrimiento de un niño que pierde a un ser querido en el contexto de la celebración religiosa de Semana Santa. La inocencia infantil se enfrenta de manera abrupta a la muerte, generando un relato profundamente conmovedor. El dolor del protagonista transforma la experiencia religiosa en un espacio de pérdida y memoria, donde la fe y el sufrimiento se entrelazan de manera inevitable.

Voces de mi región 3

Finalmente, Voces de mi región 3 presenta relatos de notable intensidad psicológica y emocional, entre los cuales destacan “El atrapasueños” y “Denuncia”. Ambos cuentos exploran las relaciones conflictivas que nacen en el ámbito familiar, mostrando la complejidad de los vínculos afectivos y las heridas que muchas veces permanecen ocultas dentro del hogar. “El atrapasueños” desarrolla un discurso confesional en el que una menor de edad revela sus miedos más profundos. La voz narrativa construye un ambiente de vulnerabilidad y angustia.

En “Denuncia”, en cambio, la figura materna se convierte en el centro de una inquietante reflexión sobre la identidad y la culpa. Una madre denuncia su propia condición de madre, materializada en un ser extraño, espectral y cercano. El cuento transita entre lo psicológico y lo fantástico para representar la fractura emocional de la protagonista, quien percibe la maternidad como una presencia perturbadora.

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En conjunto, los tres volúmenes de Voces de mi región constituyen una valiosa muestra de la narrativa liberteña contemporánea. La diversidad temática y estilística de los cuentos demuestra que la literatura regional posee la capacidad de abordar asuntos universales desde perspectivas locales profundamente auténticas. Carlos Pérez Urrutia y Carlos Santa María han logrado reunir textos que no solo entretienen, sino que también invitan a reflexionar sobre la convivencia, la religión, la familia, el dolor y la solidaridad. Así, esta colección se consolida como un importante aporte cultural que fortalece la identidad literaria de La Libertad.