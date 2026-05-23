Una constatación policial encabezada por la Policía de Medio Ambiente se realizó en la avenida Ayabaca, con JJ Elías, tras la apertura de una carpeta fiscal por la presunta tala indiscriminada de árboles de huarango.

Reclamo de vecinos

La diligencia contó con la presencia de representantes de la Municipalidad Provincial de Ica, integrantes de colectivos ambientales, miembros del patronato defensor del huarango, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades por la afectación a esta especie nativa protegida.

Durante la inspección, las autoridades verificaron los trabajos realizados sobre varios árboles nativos que habrían sido podados o cortados sin seguir los protocolos establecidos para la protección ambiental. Según se informó, la denuncia fue presentada luego de que ciudadanos y regidores advirtieran la tala de aproximadamente 30 árboles en semanas anteriores, situación que generó malestar entre vecinos y defensores del medio ambiente.

La regidora provincial, Leydy Loayza, que impulsó la denuncia señaló que desde el año 2023 se viene solicitando a las entidades responsables respetar los procedimientos técnicos antes de intervenir especies nativas.

Indicó además que existía un acuerdo de concejo para que las acciones sobre árboles de huarango se ejecuten con participación del Colegio de Biólogos y especialistas ambientales, a fin de evitar daños irreversibles a estas plantas emblemáticas del desierto iqueño.

Durante la diligencia, representantes de organizaciones ambientales recordaron que el huarango es una especie protegida por la Ley Forestal y constituye parte fundamental del ecosistema de Ica.

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