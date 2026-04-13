El Ministerio Público del Perú desplegó desde tempranas horas de ayer a fiscales en distintos locales de votación de la región Ica, con el objetivo de verificar la adecuada instalación de las mesas de sufragio durante la jornada electoral 2026.

Jornada supervisada

Estas labores se desarrollaron en toda la jurisdicción del Distrito Fiscal de Ica, abarcando las provincias de Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Huaytará, incluyendo todos sus distritos. Los representantes fiscales cumplieron funciones orientadas a garantizar la legalidad, el orden público y la transparencia del proceso electoral en cada punto de votación.

La supervisión estuvo a cargo de fiscales superiores y adjuntos, entre ellos Myrna Arrese Chávez, Ricardo Montoya Normas, Gladys Villafana Ascencio, Edward Cayetano Espinoza, Blanca Flor Hernández Almeyda, Mithsy Corrales Carpio y Eduardo Galán Pisfil, quienes realizaron la verificación in situ de la instalación de fiscales en los centros de votación.

Asimismo, en los exteriores de los locales, los fiscales coordinaron con la Policía Nacional y el Ejército del Perú para garantizar el ingreso ordenado de los electores. Las autoridades informaron que la jornada se desarrolló con total normalidad, sin registrarse incidencias que afecten su desarrollo en las distintas jurisdicciones.

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