En la antesala del inicio de las Elecciones Generales 2026, las municipalidades de Ica y Parcona ejecutaron operativos de retiro de propaganda política en zonas cercanas a los locales de votación, con el objetivo de garantizar el respeto a la normativa electoral y un proceso ordenado

Operativo electoral

En Ica, brigadas municipales intervinieron en avenidas principales como José Matías Manzanilla y JJ Elías, así como en los exteriores de instituciones educativas como los colegios San Luis, San Luisito y Las Mercedes, donde se retiró gran cantidad de propaganda instalada sin autorización.

Las autoridades precisaron que estas intervenciones se dieron tras reiteradas notificaciones a las organizaciones políticas, recordando que la ley prohíbe la colocación de propaganda dentro del perímetro de los centros de votación. Además, advirtieron que se aplicarían sanciones ante actos de proselitismo y se supervisaría el cumplimiento de la ley seca.

En el distrito de Parcona, el retiro se realizó en un radio de hasta 200 metros de los centros educativos habilitados como locales de votación, con participación de diversas áreas municipales. Estas acciones buscaron garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del sufragio, así como mantener el orden y el ornato en la ciudad durante la jornada electoral.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito, ejecutó un operativo simultáneo de retiro de propaganda electoral irregular en los distritos de Santiago, Subtanjalla, Salas Guadalupe y Cercado de Ica, como parte de las acciones orientadas a asegurar el cumplimiento de la normativa electoral vigente.

La intervención se desarrolló ayer sábado 11 de abril, desde las 7:30 a. m. hasta la 1:00 p.m., y estuvo encabezada por los fiscales Pedro Eloy del Carpio Soto, Julio César Salas Cruces, George Máximo Cordano Alvarado y Cristian Jesús Robles Borda, quienes dirigieron las acciones preventivas en coordinación con efectivos de la Policía Nacional del Perú, representantes del Jurado Nacional de Elecciones, la Prefectura y las municipalidades distritales.

Durante el operativo, se procedió al retiro de propaganda política colocada en espacios no autorizados, con la finalidad de preservar el orden público y prevenir la comisión de infracciones o delitos electorales.

Asimismo, el Ministerio Público exhortó a las organizaciones políticas y a la ciudadanía en general a respetar las disposiciones legales sobre la difusión de propaganda electoral, promoviendo una participación responsable y dentro del marco de la legalidad.

Cabe precisar que la difusión de propaganda electoral durante periodos en los que esta se encuentra legalmente suspendida constituye una conducta sancionable, pudiendo acarrear responsabilidad penal conforme a la normativa vigente.

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