La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica inició este viernes 10 de abril el despliegue de material electoral hacia diez distritos y un centro poblado de las provincias de Nasca y Palpa. En estas jurisdicciones se habilitarán 29 locales de votación, que albergarán 264 mesas de sufragio destinadas a más de 75 mil electores.

Jornada electoral

De manera paralela, también se realizó el traslado de material electoral hacia diez locales de votación en el distrito de Ica, como parte del proceso logístico previo a la jornada electoral.

La jefa de la ODPE Ica, Dra. Elsa Panta Ymán, informó que el despliegue continuará hoy sábado 11 de abril hacia distintos distritos de la provincia de Ica, con el objetivo de garantizar la cobertura total de los puntos de votación programados.

Entre el material trasladado se incluyen cédulas de sufragio, actas padrón, listas de electores en sobres anaranjados, cartillas de instrucción para los miembros de mesa, así como útiles para el llenado de actas y el registro de huellas. Asimismo, se distribuyó el paquete de escrutinio, que contiene sobres plásticos de colores para las actas electorales, láminas de protección de resultados, sobres para la impugnación de votos y el cargo de entrega de actas, entre otros insumos.

El despliegue también contempló el traslado de cabinas de votación destinadas a la instalación de las cámaras secretas, así como materiales para el acondicionamiento de las aulas donde funcionarán las mesas de sufragio.

En el traslado, participaron el fiscal de prevención del delito, Dr. Julio Salas, observadores de la OEA, representantes de la Defensoría del Pueblo y del Jurado Nacional de Elecciones, además de efectivos policiales encargados de la custodia del material durante todo el proceso de traslado.

Cabe señalar que, la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Ica, participó en el despliegue y verificación del material electoral destinado a las Elecciones Generales 2026, el cual será distribuido en 299 locales de votación ubicados en 64 distritos de la provincia de Ica.

La actividad se realizó ayer en el almacén de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), donde el fiscal adjunto Julio César Salas Cruces lideró la acción preventiva con la finalidad de prevenir la comisión de delitos electorales y garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

Durante la diligencia, el representante del Ministerio Público verificó in situ la correcta distribución de las cajas que contienen cédulas de sufragio, ánforas, actas electorales, señaléticas para los locales de votación, así como otros materiales a los miembros de mesa y al personal involucrado en los comicios.

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