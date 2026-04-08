La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica realizó la verificación del material electoral que se utilizará en las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril en los 24 distritos y un centro poblado en las provincias de Ica, Nasca y Palpa.

Verificación del material

El evento se realizó a las 10:00 horas en el almacén de la ODPE y contó con la presencia de representantes del Jurado Electoral Especial (JEE), en su calidad de fiscalizadores, y la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, ambas autoridades electorales de la jurisdicción de Ica.

El procedimiento de verificación consistió en abrir las cajas de material electoral elegidos de forma aleatoria por el representante del JEE y comprobar que el contenido corresponda al distrito, local de votación y mesas de sufragio que indica en la parte exterior de la caja y que, se encuentre en buen estado y conforme.

Durante la revisión se verificó que el material contiene paquete de útiles (cinta adhesiva de color plomo, seis lapiceros, un tampón para impresión de huella dactilar) y el paquete de instalación que está compuesto por las cédulas de sufragio, el acta padrón, sobre anaranjado para guardar la lista de electores, cartel de resultados, la cartilla de instrucción para miembros de mesa y cartilla para personero.

Asimismo, el material electoral comprende el paquete de escrutinio que está conformado por cinco sobres plásticos de colores para actas electorales (plomo, celeste, verde y rojo), las láminas de protección de resultados, los sobres de papel para impugnación del voto y el cargo de entrega de actas y material electoral.

A su vez, también se verifico el buen estado de las cabinas de votación y ánforas. Tras la verificación respectiva, cerraron la caja electoral y las autoridades presentes firmaron un acta, siendo esta añadida al material revisado, con lo cual se indicará a los miembros de mesa que ha sido abierta con todas las seguridades del caso, garantizando así la transparencia del proceso electoral.

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