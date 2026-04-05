A menos de una semana de los comicios, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica recibió el material que será utilizado por 403,637 ciudadanos en las Elecciones Generales 2026, programadas para el domingo 12 de abril.

Seguimiento satelital

El traslado de los insumos se efectuó bajo el resguardo permanente de un comisionado de la ONPE y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Además, el cargamento fue monitoreado mediante un sistema de seguimiento satelital, lo que garantizó su integridad durante todo el trayecto.

De acuerdo con el cronograma electoral, la ODPE Ica distribuirá estos recursos a los locales de votación de su jurisdicción. El despliegue de las cajas se realizará días previos a los comicios, a través de los coordinadores distritales, iniciándose en las zonas más alejadas y culminando en las más cercanas.

El contenido incluye cédulas de sufragio, acta padrón, el sobre anaranjado para la lista de electores, cartillas de instrucción para miembros de mesa y útiles para el llenado de actas y registro de huellas. Asimismo, el paquete de escrutinio contiene sobres plásticos de colores para actas electorales, láminas de protección de resultados, sobres para la impugnación del voto y el cargo de entrega de actas y demás insumos.

También se recibieron cabinas destinadas a la instalación de las cámaras secretas, así como materiales para el acondicionamiento de las aulas donde funcionarán las mesas de sufragio.

Durante la jornada electoral, los locales de votación contarán con el resguardo de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, a fin de garantizar el orden, la seguridad y el normal desarrollo del proceso. El horario de votación será de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Para estos comicios, en la jurisdicción de la ODPE Ica se instalarán 1,383 mesas de sufragio e 150 locales de votación, distribuidos en 24 distritos y un centro poblado de las provincias de Ica, Nasca y Palpa.

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