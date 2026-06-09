Roberto Sánchez afirmó este lunes que la principal preocupación de su agrupación es que el proceso de conteo de votos concluya con total transparencia. En ese contexto, restó relevancia a una eventual acción legal contra Jorge Nieto, líder de Bueno Gobierno, pese a que el exfiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo técnico de JPP, anunció la presentación de una denuncia por difamación agravada.

“No, creo que vamos a poner lo más importante de este proceso. Hoy yo creo que lo importante es la serenidad, la tranquilidad, que este proceso concluya como corresponda, respetando plenamente y con transparencia el proceso electoral. Y dejaremos para otro segundo momento situaciones que creo que no son indistintamente tan dramáticas”, declaró a la prensa.

La consulta a Sánchez surgió luego de que el último sábado José Domingo Pérez anunciara, mediante un video difundido en redes sociales, que este lunes 8 de junio presentaría una denuncia contra Jorge Nieto. La decisión responde a declaraciones brindadas por el líder de Bueno Gobierno en una entrevista para el programa de YouTube Brutalidad Política, donde afirmó que en Juntos por el Perú existirían integrantes vinculados al Movadef, organización considerada el brazo político de la agrupación terrorista Sendero Luminoso.

“Señor Jorge Nieto Montesinos, usted le ha mentido al país. Utilizando la vieja práctica montesinista, usted ha terruqueado a la opción democrática de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. Es por eso que el día lunes se va a interponer una denuncia por difamación agravada por los hechos falsos señalados. Señor Jorge Nieto, sea más Nieto y menos Montesinos”, indicó Pérez en su publicación.

Posteriormente, Juntos por el Perú ratificó su intención de emprender acciones legales mediante un comunicado oficial. “Es por eso que, el día lunes, se va a interponer una denuncia por difamación agravada por los hechos falsos señalados. ¡Señor Jorge Nieto, es lamentable su proceder!“, se lee en el pronunciamiento.