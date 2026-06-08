Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, generó sorpresa al dejar abierta la posibilidad de convertirse nuevamente en padre a sus 89 años. El reconocido sonerista y su actual pareja, Heydi Amado, sorprendieron a los conductores Kurt Villavicencio y Katty Villalobos durante su participación en el programa “Detrás de Cámaras” de Panamericana Televisión.
Una revelación inesperada captó la atención durante la visita del cómico y su pareja de 22 años al programa de ‘Metiche’. En medio de la conversación, el comediante insinuó que, a pocos meses de cumplir 90 años, existe la posibilidad de que vuelva a convertirse en padre.
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“Hace siete días que pasa algo”, comentó ‘Melcochita’, generando intriga entre los conductores. Ante esa declaración, Kurt dirigió su mirada a Heydi y le consultó directamente: "¿Estás con retraso (menstrual)?“.
Tras la revelación, los conductores invitaron a Heydi a tomar asiento y le volvieron a consultar sobre el tema. Lejos de desmentirlo, la joven respondió que su retraso era de “unos días o una semana”, una declaración que dejó visiblemente sorprendidos a Kurt y Katty.
De confirmarse un eventual embarazo, Pablo Villanueva se convertiría nuevamente en padre y sumaría su hijo número 13. La posibilidad, planteada durante el programa, podría generar diversas reacciones entre los integrantes de su familia.