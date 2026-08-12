La crisis por el recojo y disposición de residuos sólidos en el distrito de El Tambo se agudiza. Mientras los camiones compactadores adquiridos por la Municipalidad Distrital permanecen sin operar con normalidad en el complejo deportivo Serafín del Mar, un camión recolector cargado de basura permaneció desde la tarde del 10 de agosto en el óvalo Julio Sumar, en la intersección con Huaytapallana, generando malestar y quejas entre los vecinos.

El hecho fue fiscalizado por el regidor Marco Coz, quien acudió al lugar tras conocer la denuncia. El concejal señaló que verificó personalmente la situación y se comunicó con el nuevo gerente municipal, José Chagua, para solicitar que se atienda el problema. Tras las gestiones realizadas, el camión finalmente fue retirado del óvalo.

Coz cuestionó además la situación que atraviesa actualmente la administración municipal y sostuvo que existen dificultades en la organización de algunas áreas. Según explicó, la gestión se encuentra en una etapa de cambios, con nuevos funcionarios que recién vienen asumiendo sus cargos y con áreas que todavía no contarían con responsables plenamente operativos.

El regidor también informó que los vehículos recolectores adquiridos por la municipalidad no estarían funcionando con normalidad.

Precisó que recién se vienen realizando los trámites para obtener las placas y completar la documentación de los vehículos, situación que estaría limitando su salida y operación regular para atender el servicio de limpieza pública.

Mientras tanto, los camiones compactadores permanecen en el complejo deportivo Serafín del Mar y el servicio de recojo continúa presentando dificultades en distintos sectores del distrito. La situación de los camiones compactadores fue puesta en conocimiento del Concejo Municipal, donde se espera que se adopten medidas para garantizar la puesta en funcionamiento de las unidades y evitar nuevos inconvenientes.

El caso del camión que permaneció varias horas en el óvalo Julio Sumar vuelve a poner en evidencia las deficiencias del sistema de recojo de residuos sólidos y la preocupación de los vecinos por la falta de un servicio continuo y eficiente en El Tambo.