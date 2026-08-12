Incendio en un restaurane de Mollendo ocurrió durante la madrugada
Incendio en un restaurane de Mollendo ocurrió durante la madrugada

Un restaurante quedó reducido a cenizas tras incendiarse durante la madrugada de hoy en la tercera playa de Mollendo, en la provincia de Islay, región Arequipa.

El fuego se propagó rápidamente debido a que el establecimiento estaba construido principalmente con material rústico, como madera y carrizo, lo que facilitó la expansión de las llamas.

Hasta el lugar llegaron bomberos, quienes realizaron labores para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otros establecimientos cercanos.

Los bomberos controlaron el fuego para evitar la expansión del incendio
Los bomberos controlaron el fuego para evitar la expansión del incendio

La intensidad del fuego provocó el colapso de la pared y el techo del local, que quedó prácticamente destruido. Entre los restos solo quedaron algunos materiales a base de metales o acero inoxidable, los que no fueron consumidos por las llamas, pese a estar dentro del negocio.

Las pérdidas materiales y económicas son considerables para los administradores del negocio, aunque en esta temporada de invierno, los visitantes a las playas de Mollendo son menores en comparación a la estación de verano.

El negocio quedó destruído debido a material rústico
El negocio quedó destruído debido a material rústico

Hasta el momento se desconoce lo que originó el incendio. La Policía realiza las investigaciones para determinar las causas y establecer cómo se inició el fuego.

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