Un restaurante quedó reducido a cenizas tras incendiarse durante la madrugada de hoy en la tercera playa de Mollendo, en la provincia de Islay, región Arequipa.

El fuego se propagó rápidamente debido a que el establecimiento estaba construido principalmente con material rústico, como madera y carrizo, lo que facilitó la expansión de las llamas.

Hasta el lugar llegaron bomberos, quienes realizaron labores para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otros establecimientos cercanos.

Los bomberos controlaron el fuego para evitar la expansión del incendio

La intensidad del fuego provocó el colapso de la pared y el techo del local, que quedó prácticamente destruido. Entre los restos solo quedaron algunos materiales a base de metales o acero inoxidable, los que no fueron consumidos por las llamas, pese a estar dentro del negocio.

Las pérdidas materiales y económicas son considerables para los administradores del negocio, aunque en esta temporada de invierno, los visitantes a las playas de Mollendo son menores en comparación a la estación de verano.

El negocio quedó destruído debido a material rústico

Hasta el momento se desconoce lo que originó el incendio. La Policía realiza las investigaciones para determinar las causas y establecer cómo se inició el fuego.