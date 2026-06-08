Tras emitir su voto en la segunda vuelta electoral, Susy Díaz dio a conocer el complicado momento que atraviesa su amiga Monique Pardo.

La conversación surgió luego de que le preguntaran por las recientes declaraciones de la artista, quien denunció estar siendo víctima de presuntas extorsiones.

“ Ella no tiene dinero, una vez me llamó que no tenía ni para el menú, que la ayude, de dónde va sacar, si con las justas... Ella vive por la misericordia de Dios, veo que está con las justas para pagar su luz, su agua, sus cosas ”, expresó Díaz a Trome.

En esa línea, señaló que la situación de muchos artistas suele ser complicada, ya que pueden pasar largos periodos sin generar ingresos ni contar con presentaciones que les permitan facturar.

“ Pueden tener trabajo un día y un año nadie los contrato, los artistas no tenemos dinero, vivimos el día a día. Me da mucha pena que le esté pasando esto a Monique, ella no tiene ingresos ”,acotó.