Diversas figuras del espectáculo peruano cumplieron con su deber cívico durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026.

Entre ellas estuvo la conductora de televisión Magaly Medina, quien acudió a votar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Martín de Porres.

También participó Susy Díaz, quien emitió su voto en la Escuela de Posgrado Walter Peñaloza.

Por su parte, Natalie Vértiz compartió imágenes de su asistencia a las urnas, donde acudió acompañada de uno de sus hijos y luciendo un elegante atuendo.

Gisela Valcárcel también se sumó a la jornada electoral y utilizó sus redes sociales para invitar a sus seguidores a participar del proceso democrático. La conductora apareció con un estilo sencillo, usando un gorro blanco.

Asimismo, Ethel Pozo mostró parte de su experiencia de votación a través de un reel publicado en Instagram. La presentadora asistió con una vestimenta casual compuesta por una chompa rosada y jeans.

Germán Loero publicó en sus redes sociales un divertido video en el que muestra cómo vivió la jornada de las elecciones 2026. En el clip se observa al actor acudiendo a su local de votación para cumplir con su deber ciudadano.

Por su parte, el cómico Ernesto Pimentel también fue una de las figuras de la farándula que compartió imágenes de su participación en los comicios. Además de emitir su voto, tuvo el gesto de fotografiarse con los miembros de mesa de su local de votación.