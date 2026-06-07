Con el cierre de las mesas de votación previsto para las 5:00 p. m. de este domingo 7 de junio, la atención de millones de peruanos se concentrará en la publicación de los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial. La jornada enfrenta a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

De acuerdo con la experiencia de procesos electorales anteriores, la ONPE suele publicar un primer reporte oficial de resultados entre las 8:00 p. m. y las 9:00 p. m. , una vez procesadas las primeras actas provenientes de los principales centros de votación. No obstante, la entidad no establece una hora exacta para la difusión del primer avance nacional, ya que el momento de publicación depende del ritmo de recepción y procesamiento de actas.

Dónde seguir los resultados oficiales

La ONPE ha habilitado su plataforma oficial de información electoral para que la ciudadanía pueda consultar en tiempo real el avance del escrutinio.

El sistema permite revisar el porcentaje de actas procesadas y contabilizadas, así como los resultados por departamento, provincia, distrito y voto en el extranjero. Los reportes se actualizan conforme avanza la recepción y validación de actas electorales.

Además, la ONPE difunde información permanente a través de sus canales institucionales y redes sociales oficiales.

Resultados oficiales, boca de urna y conteo rápido

Los especialistas recuerdan que existe una diferencia importante entre los resultados oficiales de la ONPE y los estudios difundidos por empresas encuestadoras.

Las encuestas a boca de urna y los conteos rápidos son estimaciones estadísticas elaboradas por empresas privadas y difundidas luego del cierre de la votación, mientras que las cifras de la ONPE forman parte del cómputo oficial del proceso electoral.

Por ello, aunque las tendencias puedan conocerse durante las primeras horas de la noche, los resultados oficiales continúan actualizándose hasta alcanzar el procesamiento total de las actas.

Por qué los resultados cambian durante la noche

El avance del conteo depende de diversos factores logísticos y operativos.

Las actas procedentes de zonas urbanas suelen llegar con mayor rapidez a los centros de cómputo, mientras que aquellas provenientes de zonas rurales o de difícil acceso requieren más tiempo para su traslado y procesamiento.

Asimismo, algunas actas pueden ser observadas y sometidas a revisión por parte de los organismos electorales antes de ser incorporadas al resultado general. Estas situaciones explican las variaciones en los porcentajes durante las horas posteriores al cierre de la votación.

La proclamación final corresponde al JNE

Aunque la ONPE publica los resultados oficiales del cómputo electoral, la proclamación definitiva del presidente electo corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Esta etapa se realiza una vez que se han resuelto todas las actas observadas, recursos y procedimientos establecidos por la legislación electoral.

Datos clave

La segunda vuelta presidencial se realiza el 7 de junio.

Las mesas de sufragio funcionan de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

La ONPE publica los resultados oficiales de manera progresiva.

El cómputo se actualiza conforme ingresan nuevas actas.

Las encuestas a boca de urna no tienen carácter oficial.

El JNE es el organismo encargado de proclamar al ganador.

Los resultados pueden variar durante la noche por el ingreso continuo de actas.