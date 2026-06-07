La Defensoría del Pueblo informó esta tarde que, en el marco de la segunda vuelta presidencial, se detectaron más de 100 cédulas de sufragio marcadas antes de su entrega a los electores en locales de Lima Norte.

De acuerdo con el reporte de incidencias, los hechos se registraron en Los Olivos y Puente Piedra. En el caso de Los Olivos, en el colegio Enrique Milla Ochoa, un personero habría marcado “93 cédulas de votación a favor del partido político Juntos por el Perú”. La Defensoría indicó que el implicado fue intervenido y que las cédulas fueron reemplazadas “con actas de reserva” de la misma institución educativa.

“La fiscal está presente desde el inicio de la intervención y también ha llegado el coordinador distrital de la ONPE. La Policía está interviniendo y haciendo consultas al personero”, añadió.

El segundo incidente se produjo en el colegio César Vallejo de Puente Piedra, donde la Defensoría del Pueblo señaló que un personero de Juntos por el Perú reportó el hallazgo de 36 cédulas marcadas. Los electores de la mesa también alertaron sobre la misma situación.

“El personal de la ONPE hizo el cambio de las 36 cédulas marcadas por 36 cédulas limpias”, señaló el reporte de Defensoría.

🚨𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜́𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗥𝗘𝗖𝗛𝗔𝗭𝗔 𝗟𝗢𝗦 𝗔𝗖𝗧𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗔 𝗟𝗔 𝗟𝗘𝗬 𝗤𝗨𝗘 𝗦𝗘 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗘𝗡 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗜𝗡𝗖𝗜𝗗𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗗𝗜́𝗔, 𝗖𝗢𝗠𝗢 𝗟𝗔𝗦 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗔𝗦 𝗖𝗘́𝗗𝗨𝗟𝗔𝗦 𝗗𝗘… pic.twitter.com/S76S0q9Tiw — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) June 7, 2026

En entrevista con RPP, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, indicó que los casos reportados corresponderían a una nueva modalidad de irregularidades cometidas “por terceros”, orientadas a anular votos válidos de un partido político a través de rayaduras en las cédulas.

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“Nos están preocupando los hallazgos que estamos haciendo con la Fiscalía y por eso estamos exigiendo en estos momentos el pronunciamiento del JNE y de la ONPE, respecto a una nueva modalidad de irregularidad producida no por entidad pública, sino por terceros”, manifestó.

“Las cédulas no necesariamente están marcadas en los casilleros de los candidatos, sino están rayadas, de tal manera que en el acto de escrutinio la pretensión sería, y lo digo en condicional, que estas cédulas se anulen. Y eso sería grave”, enfatizó.