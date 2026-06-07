Rafael López Aliaga, acudió este domingo a sufragar acompañado por Carlos Álvarez y Carlos Espá, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Luego de emitir su voto, los tres dirigentes atendieron a los medios de comunicación y llamaron a la población a acudir a las urnas y participar en los comicios.

López Aliaga pidió a la ciudadanía votar de manera válida y remarcó que, en una elección presidencial, los electores deben definirse por una de las candidaturas en competencia.

“El voto viciado, nulo o blanco aquí no sirve. Hay que elegir. Puede que no nos guste, pero así es la democracia”, expreso el exalcalde de Lima.

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Además, también manifestó que observa una sensación de desánimo en parte de la ciudadanía y cuestionó los tiempos establecidos por las autoridades electorales para la proclamación de resultados.

Por su lado, Carlos Álvarez indicó que sostiene conversaciones frecuentes con distintos actores políticos con el fin de tratar la problemática de la inseguridad que enfrenta el país.

“Lo importante es salvar al Perú de la delincuencia, de la corrupción y del terror”, aseguró.

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El también excandidato presidencial precisó que la participación conjunta en la votación buscó simbolizar unidad ante los desafíos nacionales, especialmente los vinculados a la inseguridad ciudadana.

En tanto, Carlos Espá exhortó a los jóvenes, adultos mayores y a la población en general a participar en las elecciones.

“Todos hay que salir a votar y sobre todo no al voto blanco y al voto viciado”, sostuvo.