La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, exhortó a los ciudadanos a participar activamente en la segunda vuelta electoral y acudir a sus respectivos centros de votación para emitir su voto.

Durante sus primeras intervenciones ante la prensa, la candidata resaltó el valor de la participación ciudadana en las elecciones e instó a los peruanos a cumplir con su deber cívico en las urnas.

“Es bien importante que todos acudamos a votar”, indicó la candidata y, además, expresó su reconocimiento a los personeros de los partidos políticos por su papel en la vigilancia del proceso de votación.

La lideresa de Fuerza Popular resaltó la labor que desempeñan los personeros durante la jornada electoral y expresó su agradecimiento a los ciudadanos que asumieron esa responsabilidad para contribuir al adecuado desarrollo de los comicios.

Según explicó, su organización política consiguió acreditar cerca de 95 mil personeros que estarán presentes en los locales de votación para acompañar y supervisar el desarrollo de los comicios en las más de 92 mil mesas habilitadas en todo el país.

“Lo importante es que se está cumpliendo en todas las mesas. Tenemos registradas más de 95 mil personas colaborando de manera voluntaria”, expresó.

En esa línea, precisó que su partido también ha desplegado representantes en las mesas de contingencia o código 900, creadas para atender incidencias específicas durante el proceso de votación.

Al ser consultada sobre las mesas de sufragio que aún no se habían instalado por completo al momento de sus declaraciones, Fujimori se mostró confiada en que el proceso se normalizaría en breve y que la situación quedaría solucionada en los próximos minutos.

Fujimori evitó responder preguntas vinculadas a temas de campaña y señaló que, debido a las disposiciones electorales vigentes, no corresponde realizar declaraciones de carácter proselitista durante la jornada.

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Keiko Fujimori: Es bien importante que todos vayamos a votar y también a todos los personeros de ambos partidos que también acudan a salvaguardar la voluntad popular



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