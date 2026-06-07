La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la primera mesa de sufragio de la segunda vuelta presidencial 2026 quedó instalada a las 5:35 a.m. en la región San Martín, marcando así el inicio de la jornada electoral de este domingo 7 de junio.

Mediante sus redes sociales, el organismo electoral detalló que la mesa quedó instalada en la IE 0208 Santiago Antúnez de Mayolo, situada en el distrito de Bellavista, en el departamento de San Martín.

“¡Arrancó la jornada electoral! A las 5:35 a.m., en la IE 0208 Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de Bellavista, región San Martín, se instaló la primera mesa de sufragio para la Segunda Elección Presidencial 2026. ¡Votar es tu poder de elegir!”, indicó el organismo.

Si bien la jornada electoral fue programada para iniciar oficialmente a las 7:00 a.m. en todo el país, en diversas regiones las votaciones comenzaron minutos antes debido a que los miembros de mesa acudieron con anticipación y completaron oportunamente el proceso de instalación.

Las urnas esperan a más de 27 mlls. de peruanos

Hoy los peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2031.

Jornada

Las mesas de sufragio abrirán de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. para que los electores decidan entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular (FP), y Roberto Sánchez, postulante de Juntos por el Perú (JP).

De acuerdo al padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), un total de 27 millones 325 mil 432 peruanos están habilitados para emitir hoy su voto.

De ellos, 26 millones 114 mil 619 votarán en el país (95.57%) y 1 millón 210 mil 813 en el extranjero (4.43%).

Según Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se prevé que los primeros resultados se difundan a partir de las 8 de la noche.

Compromiso

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron desplegadas para resguardar la seguridad y garantizar los comicios.

“Estas acciones continuarán durante toda la jornada electoral y las etapas posteriores al proceso”, indicó en un pronunciamiento.

Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo dio el presupuesto necesario a fin de asegurar el adecuado desarrollo de los comicios.

“Exhortamos a la ciudadanía a respetar la voluntad popular expresada en las urnas y a actuar con responsabilidad y espíritu democrático”, finalizó la PCM.

Historia

La elección coincide además con el Día de la Bandera, instaurada en 1924 para rendir homenaje a los héroes de la Batalla de Arica, librada el 7 de junio de 1880 durante la Guerra del Pacífico.

La jornada recuerda el sacrificio de Francisco Bolognesi, quien se negó a rendirse y ofreció luchar “hasta quemar el último cartucho”, y de Alfonso Ugarte, quien combatió hasta perder la vida en defensa de la bandera y el honor nacional.