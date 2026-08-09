Diversas actividades culturales, deportivas, religiosas, gastronómicas y sociales se desarrollarán durante todo este mes para celebrar el 494° aniversario de la Fundación de Piura, la primera ciudad fundada por los españoles en el Pacífico Sur, que son organizados por la Municipalidad de Piura.

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ESPECTÁCULOS

Piura gozará de grandiosos eventos musicales, como el concierto de la Orquesta Sinfónica de Piura y elenco coral de la Universidad César Vallejo.

Además, habrá show criollo, peñas y danzas de la UCV, en la concha acústica, junto al show infantil Fantasy y el concierto de Los Hermanos Yaipén. Y por si fuera poco la serenata con grandes artistas en la Av. Vice desde las 2.00 p.m.

El día 14 subirán al escenario “Las Diosas del Norte”, Stany Band, Los Rebeldes de la Cumbia y Caribeños de Guadalupe.

Para el sábado 15 será el turno de “Las Muñecas de la Cumbia”, La Rebelión, Evelyn Palomino, Mallanep y Bryan Arámbulo y al día siguiente: Los Bandidos, Las Élite, Hermanos Chapoñay y Armonía 10 - Los Originales, prometiendo tres noches de fiesta para miles de asistentes.

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OTRAS ACTIVIDADES

Lo más resaltante será la feria gastronómica “Piura con mucho gusto”, que se realizará del 14 al 16 de agosto en la avenida Vice, donde miles de asistentes podrán disfrutar lo mejor de la cocina regional y nacional.

La agenda incluye además taller de pintura, cuenta cuentos y presentación del grupo Elíforo, de la Orquesta Euforia (I.E. Fátima) y Talina “la voz del Perú”.

En los días siguientes habrá taller de escultura, recital de cumananas, festival del rock Piurano III y la noche de estampas de la piuranidad, de la Academia Tondero por Tradición.

En su día central habrá ceremonia plena de izamiento en la plaza de armas, luego Misa Te Deum en la basílica de la Catedral y sesión solemne en la municipalidad.

También habrá reconocimiento a los piuranos ilustres 2026 en el salón de actos de la comuna piurana. En la Paloma de la Paz se realizará el festival gastronómico “Piura celebra con gastronomía” y del 21 al 23 el festival gastronómico “Ah, komer”.