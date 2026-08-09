El Gobierno de Keiko Fujimori puso fin este domingo a la designación de Jaime Moreno Eustaquio como presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano establece que el Ejecutivo dejó sin efecto la designación de Moreno como presidente de EsSalud, debido a la “pérdida de la confianza de la autoridad proponente”.

Moreno asumió el cargo el pasado 10 de junio, durante el Gobierno de José María Balcázar. Sin embargo, según RPP, el 31 de julio se conoció que el funcionario no tenía previsto dejar la presidencia de EsSalud tras el cambio de Gobierno.

A su juicio, correspondía a la presidenta de la República solicitar su salida del cargo, y no al ministro de Trabajo.

La resolución que dispone su salida del cargo lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

En reemplazo de Moreno, el Ejecutivo designó a Hilda Sandoval Cornejo como nueva presidenta ejecutiva de EsSalud. La funcionaria ya formaba parte como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

La designación de Sandoval Cornejo será temporal, hasta que el Ejecutivo nombre al nuevo titular de la entidad pública.