Un hombre de 39 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional en la provincia de Pisco, luego de que se verificara que registraba una requisitoria vigente por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Acción policial

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría PNP Pisco, quienes habrían actuado tras recibir información y realizar coordinaciones con personal de la División de Inteligencia de la Región Policial Ica.

El intervenido fue identificado con las iniciales J.O.M.A., de 39 años, y sería conocido con el alias de “Bebé”. Durante la verificación de su identidad, los agentes constataron que sobre él pesaba una orden judicial vigente relacionada con una investigación por tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de microcomercialización.

La requisitoria había sido emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Pisco, por lo que, tras su detención, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

En tanto, en otra intervención policial, un mototaxi que registraba una requisitoria vigente por hurto de vehículo fue ubicado por agentes policiales en la ciudad de Ica.

El hallazgo se produjo el 7 de agosto, en el marco de los operativos policiales denominados “Impacto” y “Control Territorial”, ejecutados por efectivos de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) de la Policía Nacional en Ica.

De acuerdo con la información policial, los agentes localizaron un vehículo menor de marca Bajaj, modelo Autoriksha Torito 2T R, de color azul y con placa de rodaje 4684-TB.

La mototaxi se encontraba estacionada en inmediaciones de la avenida Industrial, en el pueblo joven Señor de Luren, cuando los efectivos procedieron a realizar la verificación de sus características y datos registrales.

Durante la consulta correspondiente, se habría constatado que la unidad mantenía una requisitoria vigente por hurto de vehículo, por lo que fue intervenida y trasladada a la dependencia policial competente.

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