El miércoles 24 de junio siendo aproximadamente las 10:30 de la mañana, personal policial de la Unidad de Emergencia de Ica, en cumplimiento de las disposiciones del Comando de la Región Policial Ica, realizó operativos de control de identidad y prevención del delito en diversos puntos estratégicos de la ciudad.

Detención policial

Durante el desarrollo de estas acciones policiales, se intervino a un ciudadano para el respectivo control de identidad. Al verificar sus datos en los sistemas policiales, se constató que registraba una requisitoria vigente por el delito de Hurto Agravado, solicitada por la autoridad judicial competente.

Ante esta situación, el sujeto fue inmediatamente detenido, respetando los procedimientos establecidos por ley, y trasladado a la dependencia policial correspondiente para las diligencias de rigor y su posterior puesta a disposición de la autoridad requirente.

La Región Policial Ica señaló que continuará ejecutando operativos permanentes y focalizados con el objetivo de prevenir actos delictivos, ubicar personas requisitoriadas y fortalecer la seguridad ciudadana en beneficio de la población.

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