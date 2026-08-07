Tacna y Arica vuelven a encontrarse en un espacio de diálogo y reflexión. En ese escenario, el Festival de Autores de Frontera (FAF) abrió su agenda hoy en el Centro Cultural Casa Basadre, reuniendo voces de Perú y Chile para explorar las historias, identidades y oportunidades que nacen de una frontera compartida.

El encuentro inició con una mirada hacia las raíces y la memoria afrodescendiente a través de la primera mesa binacional “Sama y Azapa: Valles de Herencia Africana”, que reunió a Cristian Báez, representante de la ONG Afrochilena Lumbanga (Chile), y a Leticia Medina, lideresa de la Organización Afroperuana Inclusión Étnica Tacna. Ambos compartieron investigaciones y testimonios que evidencian los profundos lazos históricos y culturales entre los valles de Sama, en Tacna, y Azapa, en Arica.

Integración de regiones

A partir de este diálogo, los expositores destacaron que estos territorios comparten una historia marcada por la migración, la resistencia y la permanencia de las comunidades afrodescendientes.

Asimismo, coincidieron en que, pese a las fronteras y los conflictos del pasado, los vínculos familiares, las expresiones culturales y las tradiciones han perdurado, por lo que subrayaron la importancia de generar espacios binacionales que preserven la memoria histórica, fortalezcan la identidad afrodescendiente y acerquen este legado a las nuevas generaciones.

Relación comercial

Bajo esa misma perspectiva de integración, la jornada continuó con la segunda mesa binacional “El futuro de las relaciones comerciales en la frontera”, en la que Guillermo Martorell Sobero, José Carlos Durand Bellido y Juan Víctor Martínez Villalobos, coincidieron en que la región debe aprovechar su histórica relación con Arica para impulsar el comercio y el turismo binacional, mediante una mayor inversión, proyectos estratégicos, infraestructura moderna y una gestión articulada que fortalezca su competitividad y consolide su papel como eje de integración en la frontera sur.