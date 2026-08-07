La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) cerró su edición número 30 con más de 400 mil visitantes durante sus 16 días de programación en el Centro de Exposiciones Jockey, en Surco. La cifra permitió alcanzar la meta prevista por la organización y marcó una nueva etapa para el principal encuentro editorial del país tras su cambio de sede.

El evento también generó transacciones comerciales estimadas en más de S/18 millones y desarrolló más de 600 actividades culturales. La programación contó con la participación de más de 65 autores nacionales e internacionales, además de talleres, espectáculos musicales, actividades infantiles y espacios dirigidos a nuevos públicos.

Ecuador participó como País Invitado de Honor con una delegación que presentó actividades vinculadas con su literatura, cine, música, gastronomía y patrimonio. La feria también incluyó un homenaje póstumo a Alfredo Bryce Echenique, la conmemoración del centenario del nacimiento de Blanca Varela y el reconocimiento a Oswaldo Chanove como Premio FIL Lima 2026.

“La edición número 30 marca el inicio de una nueva etapa para la FIL Lima. La respuesta del público y de la industria editorial confirma que la feria continúa consolidándose como el principal encuentro cultural y editorial del Perú. Nuestro siguiente objetivo es posicionarla entre las tres ferias internacionales del libro más importantes de América Latina. Ese es el horizonte que nos impulsa a seguir fortaleciendo este espacio para lectores, autores, editoriales y toda la cadena del libro”, destacó Ricardo Muguerza Terrones, presidente de la Cámara Peruana del Libro.