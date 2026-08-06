El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, advirtió sobre las deficiencias tecnológicas que encontró en el sector tras asumir el cargo el pasado 28 de julio.

Dyer Fernández indicó que el Minsa aún funciona con procesos principalmente manuales y reveló que el 54% de los 7.400 establecimientos administrados por dicho ministerio no cuenta con conexión a internet.

“Estamos encontrando un ministerio que tecnológicamente está en el año 95. Disculpa que diga la marca, pero estamos con Windows 95 cuando hoy estamos con inteligencia artificial. Todos los procesos administrativos, desde un hospital hasta una dirección, como Digemid o de repente un Cenares, es o manual, o [con] papelitos, firmas o sellitos”, declaró a RPP.

El titular del Minsa explicó que la falta de conectividad en los establecimientos de salud afecta el seguimiento de enfermedades, el control de medicamentos disponibles y la gestión del personal sanitario.

“No hay interconexión. No podemos saber cómo están las enfermedades en un punto geográfico, no podemos saber por si acaso si hay medicamentos o qué le está faltando, no podemos saber si es que está faltando o se ha reportado la enfermera o el médico o si hay que mandar a un especialista. Estamos manejando a cortes, a papelitos”, resaltó.

El ministro también reveló los hallazgos de una visita al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), donde encontró que el 36% del espacio del almacén está ocupado por jeringas próximas a vencer, adquiridas en 2022 durante la campaña de vacunación contra la COVID-19.

“Las jeringas fueron para para un tema de vacunación del COVID, pero se compraron 56 millones. Estoy pidiendo, por si acaso, cómo fue la proyección, quién hizo el expediente. Se gastó 49 millones de soles para que tengamos jeringas guardadas”, indicó.

En esa línea, Dyer Fernández anunció que solicitará información detallada sobre la adquisición y se reunirá con la Contraloría para evaluar posibles irregularidades. Aunque evitó afirmar que existió corrupción, señaló que la situación “huele mal” y cuestionó la falta de planificación en las compras.

“Estoy pidiendo a Contraloría una reunión porque hay temas específicos que hay que revisarlos, qué está pasando. Yo no quiero adelantar opinión, pero definitivamente huele mal. Este es un tema de que realmente no me cuadra, que estemos haciendo compras que no tengan una proyección”, aseguró.

El titular del Minsa señaló que uno de sus principales objetivos en los primeros 100 días será transformar la gestión administrativa mediante la modernización y digitalización de los procesos.

“En 100 días nos hemos propuesto empezar a mover los engranajes administrativos del ministerio. Digitalización, por si acaso, aquí hago una convocatoria al sector privado que nos pueda ayudar, que va a ser obviamente mucho más eficiente, y trabajar con ellos”, señaló.

Además, Luis Dyer informó que solicitó a los directores del ministerio reforzar las labores de supervisión y fiscalización en los hospitales con el objetivo de mejorar su funcionamiento.

“En 100 días estamos proponiendo mover el engranaje. Otra cosa ahí es el tema de supervisión, fiscalización de parte de los ministerios. Estoy pidiendo a los directores: ahora pónganse el chaleco y pónganse ya a caminar en los hospitales y empezar a mejorar todo”, enfatizó.