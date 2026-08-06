Keiko Fujimori participa en premiación del Concurso Ecuestre “Copa Junín” (FOTOS)
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en la ceremonia de premiación del Concurso Ecuestre “Copa Junín”, Trofeo Presidente de la República, realizado en el marco del 202.º aniversario de la Batalla de Junín y del Día del Arma de Caballería del Ejército. La actividad se desarrolla en la Escuela de Equitación del Ejército – Club Hípico Militar Picadero de Junín, ubicada en el distrito limeño de La Molina. (Fotos: César Campos @photo.gec)