La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tenía previsto regresar este sábado 8 de agosto a las zonas de Chupaca afectadas por el sismo del pasado 18 de julio, con el objetivo de supervisar el avance de las acciones anunciadas por el Ejecutivo para atender a la población damnificada. Sin embargo, con el nuevo movimiento telúrico de ayer que sumó más afectados y damnificados en Chicche, Colca, Huasicancha, Cullhuas y otros distritos de Huancayo y Chupaca, la visita se adelantó para hoy.

Según la agenda preliminar, la mandataria saldría de Lima pasadas las 8:00 horas, de allí llegará al aeropuerto de Jauja y en helicóptero se dirigirá al distrito de Chongos Bajo.

Uno de los puntos de su agenda será la verificación de la instalación de aulas prefabricadas tipo domo para el reinicio de las clases, así como la implementación de módulos temporales y otras medidas destinadas a las familias afectadas por el movimiento telúrico que dejó cinco personas fallecidas y varios damnificados.

La visita también incluiría la inauguración de la infraestructura educativa temporal, actividad en la que participaría el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.

De allí se dirigiría hasta otras zonas afectadas y se reuniría con las autoridades locales de las zonas afectadas.

Desde ayer se encuentra en Junín el ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado, quien participó ayer en la ceremonia en las Pampas de Junín. Hoy supervisará los avances en la construcción del Parque Bicentenario y luego se trasladará al distrito de Chongos Bajo para inspeccionar las acciones de protección implementadas en la Iglesia Santiago León de Chongos Bajo, la Capilla del Copón y Cani Cruz.

Se supo que también llegan los ministros de Defensa y Vivienda.