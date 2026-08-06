Delincuentes armados maniatan a familia y roban sus pertenencias en Majes

Una familia fue reducida y maniatada por delincuentes armados durante un asalto ocurrido esta mañana en la parcela del asentamiento E-8, en el distrito de Majes, provincia de Caylloma. Los asaltantes se llevaron equipos electrónicos y otros objetos de valor antes de darse a la fuga.

Según la información preliminar, fueron cuatro las personas que irrumpieron en la vivienda, tres hombres y una mujer. Los ladrones portaban armas de fuego y sometieron a A.P.A. (64), a su hijo J.A.P.J., a la esposa del propietario del predio y a sus tres hijas, a quienes maniataron para evitar cualquier intento de resistencia.

Una vez que tuvieron el control de la vivienda, los delincuentes registraron los ambientes y sustrajeron una laptop, teléfonos celulares y otras pertenencias de valor.

La Policía llegó al lugar tras recibir la alerta y, durante las primeras diligencias, se encontró uno de los celulares robados gracias al sistema de geolocalización (GPS). El equipo fue hallado oculto en el interior de la parcela 39 del asentamiento E-3, evidencia que será incorporada a la investigación policial.

Según las primeras indagaciones, los responsables escaparon a pie con dirección al canal 3R inmediatamente después de cometer el asalto.

Las víctimas fueron trasladadas a la Comisaría Sectorial de Majes para presentar la denuncia correspondiente y realizar las declaraciones para aportar en las investigaciones.