Mantener una adecuada higiene interdental es uno de los factores más importantes para prolongar la vida útil de los implantes dentales y prevenir enfermedades que puedan comprometer su estabilidad. Así lo señalaron especialistas internacionales durante el International Symposium on Dental Hygiene (ISDH), realizado recientemente en Milán.

Las conclusiones fueron presentadas durante el simposio científico “Patient-Centred Interdental Cleaning: Translating Evidence into Clinical Practice and Innovation”, organizado por Dentaid, donde expertos en periodoncia, implantología e investigación clínica analizaron las estrategias más eficaces para trasladar la evidencia científica a la práctica diaria.

La higiene debe adaptarse a cada paciente

Durante el encuentro, el Dr. Tim Thomassen, profesor adjunto del Centro Académico de Odontología de Ámsterdam (ACTA), presentó las principales conclusiones del reciente consenso internacional sobre higiene interdental.

El especialista explicó que las recomendaciones deben basarse en la evidencia científica y adaptarse a las características de cada paciente, con el objetivo de favorecer la adherencia a los cuidados diarios.

“La higiene interdental personalizada nos permite avanzar hacia una prevención más eficaz, porque ayuda al profesional a adaptar la recomendación a cada paciente y facilita que esa recomendación pueda mantenerse en el tiempo”, indicó Thomassen.

La prevención es clave para proteger los implantes

El Dr. Nicola Discepoli, profesor asociado de la Universidad de Siena, explicó que la correcta selección de cepillos interdentales, la educación del paciente y el seguimiento profesional son determinantes para preservar la salud periimplantaria y el éxito de los tratamientos a largo plazo.

A través de un caso clínico, mostró cómo una rutina personalizada de higiene contribuye a reducir el riesgo de complicaciones alrededor de los implantes.

El cepillo interdental gana respaldo científico

Durante el simposio también se destacó el trabajo desarrollado por el Dentaid Research Center para promover un consenso internacional publicado en el International Journal of Dental Hygiene sobre la higiene interdental personalizada.

Según Júlia Sáez, Global Medical Lead del centro de investigación, aspectos como el diseño del cepillo interdental, la estandarización de los tamaños y la correcta elección del dispositivo facilitan tanto la recomendación profesional como su uso cotidiano por parte de los pacientes.

La evidencia científica presentada posiciona al cepillo interdental como la primera opción en la mayoría de situaciones clínicas, especialmente en personas con implantes dentales, debido a su eficacia para mantener la salud periimplantaria.

Crear hábitos sostenibles de higiene bucal

Los especialistas también recomendaron establecer rutinas sencillas y sostenibles para favorecer el autocuidado a largo plazo.

Entre las principales estrategias destacan fijar objetivos alcanzables, simplificar las rutinas de higiene e incorporar el uso del cepillo interdental como parte de los hábitos diarios.

Según los expertos, el papel del odontólogo va más allá de indicar un dispositivo de limpieza y debe centrarse en acompañar al paciente para mantener hábitos que ayuden a preservar la salud bucal durante muchos años.