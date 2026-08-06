Las chicas de FBC Melgar consiguieron un triunfo de oro fuera de casa, pues en un vibrante encuentro disputado este jueves 6 de agosto en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto, las rojinegras golearon 4-1 a CD Yanapuma, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

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Desde el pitazo inicial, pactado a las 10:00 horas, las Leonas del Sur tomaron el control. El primer gol fue anotado por Mercy Carrillo a los 9 minutos, y el segundo por Melisa Morales a los 11′. Con un marcador de 2-0, el conjunto del Dominó se fue al descanso dominando el campo, pese a los intentos de las locales.

Para el complemento, el cuadro rojinegro se impuso aún más con goles de Melicia Aguilar (49′) y Ayumi Bustamante (84′). La superioridad de las arequipeñas se materializó de forma contundente en el marcador 4-1. Yanapuma consiguió el descuento mediante penal (Daniela Carrillo).

Con este absoluto resultado, el conjunto de FBC Melgar Femenino no solo rompe el maleficio de jugar en la siempre difícil plaza de la selva peruana, sino que además retorna a la Ciudad Blanca con tres valiosos puntos que le permiten escalar posiciones en la tabla de colocaciones del certamen.

El siguiente reto del cuadro Melgar es frente a Defensores de Ilucán, programado para el 10 de agosto a las 10:00 a.m. en el CAR FBC Melgar, situado en el distrito de Mollebaya.