Uno de cada seis escolares peruanos de secundaria (16 %) ha probado un cigarrillo electrónico o vapeador al menos una vez en su vida, según un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Científica del Sur.

La investigación, elaborada a partir del análisis de más de 45.000 estudiantes de colegios públicos y privados del país, también encontró que la edad promedio de inicio del consumo es de 14,9 años.

Además, el 10,9 % de los adolescentes reportó haber utilizado vapeadores durante el último año y el 6,9 % en los últimos 30 días.

Especialistas alertan sobre los riesgos del consumo temprano

Los autores del estudio advierten que iniciar el consumo de cigarrillos electrónicos durante la adolescencia incrementa el riesgo de desarrollar dependencia a la nicotina y de exponerse a sustancias potencialmente dañinas para la salud.

El médico epidemiólogo Rodrigo Vargas-Fernández, investigador de la Universidad Científica del Sur y autor principal del estudio, explicó que el riesgo no se limita a los dispositivos con nicotina.

“Los cigarrillos electrónicos pertenecen a una familia de dispositivos que pueden contener nicotina o no. Pero incluso aquellos que no la contienen incorporan metales pesados, solventes y otros compuestos que pueden generar daño pulmonar y afectar la salud del consumidor”, afirmó.

El especialista agregó que la evidencia científica vincula el vapeo con lesiones pulmonares y efectos negativos sobre el sistema cardiovascular, el funcionamiento cognitivo y la salud mental.

Asimismo, indicó que algunos dispositivos pueden contener concentraciones de nicotina equivalentes a una cajetilla de 20 cigarrillos, favoreciendo una rápida dependencia.

Más del 5 % combina vapeadores y cigarrillos tradicionales

El estudio también identificó que el 5,1 % de los adolescentes presenta un consumo dual, es decir, utiliza tanto cigarrillos electrónicos como cigarrillos convencionales.

Según Vargas-Fernández, esta combinación incrementa la exposición a la nicotina y agrava los riesgos para la salud.

Sabores, curiosidad y ansiedad impulsan el consumo

Entre las principales razones por las que los adolescentes comienzan a vapear figuran:

El sabor de los líquidos ( 30,8 % ).

). La curiosidad ( 20,4 % ).

). El manejo del estrés o la ansiedad (12,9 %).

La investigación también encontró diferencias por sexo. Mientras las adolescentes reportan una mayor prevalencia de consumo y afirman utilizar los vapeadores para aliviar el estrés y la ansiedad, los varones presentan una mayor frecuencia de consumo dual.

Investigadores piden reforzar la fiscalización

El estudio señala que muchos menores adquieren vapeadores en tiendas de conveniencia, bodegas y licorerías, pese a que la Ley N.° 32159 prohíbe su venta a menores de edad.

Para el investigador, los resultados muestran la necesidad de evaluar el cumplimiento de la norma y fortalecer las acciones de fiscalización.

“Ahora que tenemos estos resultados, también es necesario monitorear si realmente está funcionando. Por lo que hemos encontrado, los menores de 18 años siguen pudiendo acceder a los cigarrillos electrónicos”, sostuvo.

Prevención desde la familia y la escuela

Los investigadores recomiendan fortalecer la comunicación entre padres e hijos sobre los riesgos del vapeo y desarrollar programas permanentes de prevención en las instituciones educativas.

Asimismo, advierten que persiste la percepción errónea de que los cigarrillos electrónicos son menos dañinos que los tradicionales.

“Muchos padres creen que el cigarrillo electrónico hace menos daño que el tradicional y, por eso, son más permisivos con su consumo. Pero eso no es completamente cierto”, indicó Vargas-Fernández.

El estudio fue desarrollado por Rodrigo Vargas-Fernández y Akram Hernández-Vásquez, integrantes del grupo de investigación Epidemiology and Health Economics Research (EHER) de la Universidad Científica del Sur.