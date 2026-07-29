La incorporación de tecnologías de alta precisión está cambiando la forma de tratar diversos tipos de cáncer en el Perú. Gracias a la oncología de precisión, hoy es posible dirigir la radiación con exactitud milimétrica hacia el tumor, disminuyendo el daño a los tejidos sanos y reduciendo el tiempo que los pacientes deben permanecer en tratamiento.

De acuerdo con GLOBOCAN, en el Perú se registraron 72.827 nuevos casos de cáncer durante 2022, mientras que más de 185.000 personas viven con un diagnóstico reciente de la enfermedad.

El Dr. Bernardo Vizcarra, director médico de Radioterapia de Auna, explicó que estas tecnologías representan un avance importante para pacientes con cáncer de cérvix, próstata y otros tumores.

“Hoy podemos concentrar la radiación exactamente donde se necesita, protegiendo mejor los órganos sanos. Esto representa un beneficio importante para pacientes con cáncer de cérvix, próstata y otros tumores”, señaló.

Menos sesiones y procedimientos más rápidos

Uno de los principales beneficios de la oncología de precisión es la reducción del número de sesiones de radioterapia.

Según el especialista, tratamientos que antes requerían hasta 25 sesiones ahora pueden completarse en alrededor de 15, sin afectar los niveles de control del tumor.

Asimismo, la evolución tecnológica ha optimizado la radiocirugía, utilizada principalmente para tumores cerebrales y lesiones de alta complejidad.

Mientras anteriormente una intervención podía extenderse cerca de dos horas, actualmente la irradiación efectiva puede realizarse en cinco a diez minutos, gracias a equipos de última generación.

Mayor precisión durante el tratamiento

Las nuevas plataformas de radioterapia también permiten monitorear el movimiento del tumor en tiempo real durante el procedimiento, una característica especialmente útil en órganos como el pulmón, donde la lesión cambia de posición con la respiración.

Además del beneficio clínico, la reducción de sesiones disminuye el desgaste físico y emocional de los pacientes, así como gastos asociados al tratamiento, entre ellos traslados, hospedaje y días laborales perdidos.

La detección temprana sigue siendo clave

Pese a los avances tecnológicos, los especialistas enfatizan que el diagnóstico oportuno continúa siendo el factor más importante para mejorar el pronóstico de la enfermedad.

“Mientras más temprano detectemos la enfermedad, mayores serán las posibilidades de ofrecer tratamientos menos invasivos y personalizados. La tecnología es una gran aliada, pero la detección temprana sigue siendo determinante para mejorar el pronóstico”, afirmó el Dr. Vizcarra.

Actualmente, estas tecnologías de alta precisión ya se encuentran disponibles en algunos centros especializados del país, ampliando las opciones de tratamiento para los pacientes oncológicos.