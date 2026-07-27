Las celebraciones por Fiestas Patrias suelen estar acompañadas por reuniones familiares y el consumo de platos típicos, una combinación que puede provocar indigestión, acidez estomacal o sensación de pesadez. Sin embargo, especialistas advierten que estos síntomas no siempre deben atribuirse únicamente a los excesos alimenticios.

La Dra. Lina Laguado Gómez, directora médica de Bristol Myers Squibb Perú, explicó que la gastritis, una inflamación del revestimiento del estómago, puede manifestarse con molestias que duran una semana o más y requieren evaluación médica.

Entre los síntomas más frecuentes figuran la indigestión, el ardor estomacal, las náuseas y los vómitos.

Cuándo la gastritis puede ser una señal de alerta

La especialista indicó que, aunque en muchos casos la gastritis mejora con tratamiento, existen síntomas que podrían estar relacionados con enfermedades de mayor gravedad.

Entre las señales de alarma mencionó:

Dolor persistente de estómago.

Dificultad para tragar.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Presencia de sangre en las heces.

Ante cualquiera de estos síntomas, recomendó acudir a un médico para determinar su origen y evitar retrasos en el diagnóstico de enfermedades como el cáncer gástrico.

Helicobacter pylori aumenta el riesgo de cáncer gástrico

La especialista explicó que la infección por la bacteria Helicobacter pylori (H. pylori) está asociada con la gastritis crónica y constituye uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de estómago.

Según la información difundida, esta bacteria afecta aproximadamente al 50 % de la población mundial y, en América Latina, la prevalencia en adultos oscila entre 60 % y 80 %.

Asimismo, señaló que la bacteria puede transmitirse mediante alimentos o agua contaminados, así como por contacto directo con saliva, vómito o heces.

La endoscopía permite identificar enfermedades digestivas

Cuando existe sospecha de infección por H. pylori, el gastroenterólogo puede solicitar pruebas como el examen de heces, la prueba de aliento o una endoscopía digestiva alta.

Este procedimiento permite examinar el esófago, el estómago y el duodeno, además de obtener muestras de tejido cuando sea necesario para confirmar un diagnóstico.

La especialista recordó que el cáncer de estómago constituye una de las principales causas de muerte por cáncer en el Perú, por lo que insistió en la importancia de detectar oportunamente cualquier alteración digestiva.

Evitar la automedicación y consultar al especialista

Los especialistas también advirtieron sobre el uso frecuente de antiácidos sin supervisión médica.

Aunque estos medicamentos alivian temporalmente la acidez o la indigestión, pueden enmascarar enfermedades que requieren un diagnóstico temprano.

Además, recomendaron mantener hábitos saludables para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer gástrico, como consumir frutas y verduras, realizar actividad física, evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol, así como tratar oportunamente la infección por H. pylori.

Finalmente, la Dra. Lina Laguado recordó que la detección temprana mejora las posibilidades de tratamiento y supervivencia en pacientes con cáncer de estómago.