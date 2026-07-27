La caries dental continúa siendo uno de los problemas de salud bucal más frecuentes a nivel mundial. Aunque muchas personas acuden al odontólogo recién cuando sienten dolor, la enfermedad suele presentar señales tempranas que permiten detectarla y tratarla antes de que provoque complicaciones.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la caries no tratada en dientes permanentes es el trastorno de salud más frecuente en el mundo y afecta aproximadamente a 2.500 millones de personas.

El cirujano dentista Ítalo Funes Rumiche, exdirectivo del Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú (CCDP), explica que uno de los primeros indicios puede pasar desapercibido.

“Las caries no aparecen de un día para otro. En sus primeras etapas suelen manifestarse con pequeñas manchas blancas o marrones en el diente, sensibilidad al consumir alimentos fríos, calientes o dulces, e incluso con molestias leves que muchas veces pasan desapercibidas”, señala el especialista.

¿Cuáles son las primeras señales de una caries?

El especialista recomienda prestar atención a síntomas que podrían indicar el inicio de una lesión dental.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Manchas blancas, amarillas, marrones o negras sobre la superficie del diente.

Sensibilidad al consumir bebidas frías, calientes o alimentos dulces.

Dolor leve o molestias al masticar.

Presencia de pequeñas fisuras o cavidades visibles.

Mal aliento persistente o sabor desagradable en la boca.

Si no recibe tratamiento, la caries puede avanzar hacia las capas más profundas del diente, ocasionando dolor intenso, infecciones y la necesidad de tratamientos más complejos, como endodoncias o extracciones.

Cómo prevenir la aparición de caries

Funes destaca que la mayoría de los casos pueden prevenirse mediante hábitos adecuados de higiene oral y controles odontológicos periódicos.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Cepillarse los dientes al menos dos veces al día con pasta dental que contenga flúor.

Utilizar hilo dental y cepillos interproximales diariamente.

Complementar la higiene con enjuagues bucales con CPC y libres de alcohol.

Reducir el consumo frecuente de bebidas azucaradas, gaseosas y alimentos ultraprocesados.

Acudir al cirujano dentista cada seis meses para una evaluación preventiva.

Realizar limpiezas profesionales y tratamientos preventivos cuando el especialista lo indique.

La prevención permite tratamientos menos invasivos

El especialista advierte que la ausencia de dolor no significa necesariamente que los dientes estén sanos.

“Muchas personas creen que, si no sienten dolor, sus dientes están sanos. Sin embargo, la caries puede avanzar durante meses sin causar síntomas importantes. Las revisiones periódicas permiten detectarla cuando aún es posible tratarla de forma sencilla y conservadora”, concluye.