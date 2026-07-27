Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy viernes 27 de julio en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 27 de julio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Herka Soluciones en el Fundo San Francisco del distrito de Characato se vende a 14.99 soles el galón, en el grifo Gresval en la Av. prolongación en Mariano Melgar a 17.56 soles, en Estaciones Petrol Fast en Chiguata a 17.60 soles, en el grifo JHP en la Av. Kennedy en Paucarpata a 17.65 soles, en Petrolcenter en Cerro Colorado a 17.70 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 27 de julio en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Gresval en la Av. Prolongación en Mariano Melgar a 18.65 soles, en grifo JHP en Av. Kennedy en Paucarpata a 18.85 soles, en la Estación de Servicios San Lorenzo en Mariano Melgar a 18.89 soles, en Servicentro Rigo en Av. Teniente Palacios en Miraflores a 18.95 soles, en Chaskigas en Av. Industrial en Paucarpata a 18.95 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel DB5-50) hoy en los grifos?

Este 27 de julio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Francisco Carbajal Bernal en la Variante de Uchumayo en Yanahuara a 21.45 soles, en grifo Chaskigas en Av. Jesús en Paucarpata a 21.50 soles, en la Estación de Servicios Santo Tomas de Lima en la Av. Argentina en Mariano Melgar a 21.69 soles, en el grifo MC Combustibles en la Av. Andrés Av. Cáceres en José Luis Bustamante y Rivero a 21.70 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 27 de julio en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Chaskygas en la Av. Jesús a 6.80 soles, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús a 6.80 soles, en el grifo Autrisa Automotriz en la calle Junín en Arequipa a 6.89 soles, en la Estación de Energías el Centenario en Av. Jesús en Paucarpata a 6.89 soles, en Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en Miraflores a 6.89 soles, en el Grupo Gran Poder en Av. Dolores en José Luis Bustamante y Rivero a 6.95 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 27 de julio?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas en el establecimiento Inversiones Meyca en la Av. Arequipa a 49 soles, la marca Progas en Servicentro A.Q.P. en la Av. Gutemberg a 50 soles, la marca Costa Gas en la Estación de Servicios Santa Rosa en la Vía de Evitamiento a 50.90 soles, la marca Primax Gas en Coesti Umacollo en la Av. José Quiñones a 51 soles.