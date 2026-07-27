El despiste y volcadura de una minivan dejó al menos a 12 personas heridas, integrantes de un conjunto de zampoñas que había participado en la fiesta patronal de la Virgen de la Milagrosa y Virgen del Carmen en el distrito de Ilabaya en la provincia andina de Candarave, región de Tacna.

A las 21:15 de éste domingo por circunstancias que son materia de investigación la miniván blanca marca Eurise de placa CVF-066 de la empresa Rayito de Sol SAC se despistó y volcó en el trayecto de Camilaca a Tacna, a la altura del puente Chejaya en el distrito de Ilabaya.

Heridos evacuados

Producto del impacto resultaron heridos Gerardo Jesús Machaca Callata, quien presentaba una lesión de consideración en el brazo derecho; Félix Florián López Choque, Dante Edison Mamani Machaca, Rudy Simón Escoque Mamani, Aniel Anthony Carita Mamani; Lucio Lucas Marón Apaza; Anthony Gabriel Banegas Mamani y Samuel Casillo Esteban.

De acuerdo a la información de los heridos, este último era quien manejaba el vehículo y quien también había sufrido lesiones en diferentes partes.

Hasta la zona llegaron ambulancias de los centros de salud de Ilabaya y Huanuara, así como una ambulancia de los bomberos cuyo personal brindó los primeros auxilios y estabilizó a los heridos.

Indica que fallaron los frenos

Gerardo Jesús Machaca presentaba lesiones graves con fractura en el brazo derecho por lo que fue evacuado de emergencia al hospital regional Hipólito Unanue de la ciudad de Tacna.

El personal de la comisaría de Ilabaya inició las diligencias para la investigación en tanto que se comunicó al fiscal de turno para el respectivo dosaje etílico al conductor. Preliminarmente habría indicado que tuvo una falla en los frenos lo que propició el accidente.