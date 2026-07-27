A menos de dos meses de las elecciones municipales y regionales, la disputa por un lugar en el Concejo Provincial de Huancayo tiene un ingrediente que no pasa desapercibido: varios candidatos ya ocuparon una regiduría y ahora buscan regresar al cargo, algunos incluso cambiando de partido político.

Postulantes

En la lista de Acción Popular figura Anaisa Sofía Ventura Paitán, actual regidora de la Municipalidad Distrital de El Tambo para el periodo 2023-2026, quien ahora busca dar el salto al concejo provincial.

En la misma condición se encuentra Percy Gerardo Núñez Siguel, también regidor de El Tambo, pero candidato por Renovación Popular. La gestión provincial 2019-2022 también vuelve al ruedo.

Melissa Huayhua Almonacid y Hernán Fausto Gómez Cisneros, quienes integraron el Concejo Provincial de Huancayo durante la administración de Carlos Quispe Ledesma, ahora postulan por Alianza para el Progreso. Ambos participaron activamente en sesiones de concejo, mociones y procesos de fiscalización durante ese periodo.

A ellos se suma Macedonio Teodoro Fabián Esteban, exregidor de la Municipalidad Provincial de Huancayo en la gestión 2015-2018, quien vuelve a la contienda como candidato de Podemos Perú.

La lista de aspirantes con experiencia edil también incluye a Doricinda Matías Bonifacio, actual regidora provincial (2023-2026), quien ahora postula por Batalla Perú y José Luis Ortiz Soberanes, también integrante del actual Concejo Provincial y candidato por la agrupación Perú Primero. Ambos buscan mantenerse en la política municipal desde una nueva representación partidaria.

En total, siete ex y actuales regidores pretenden incorporarse al Concejo Provincial de Huancayo. Para unos, su experiencia representa una ventaja; para otros, evidencia la dificultad de renovar la clase política local. El electorado tendrá la última palabra.