Completada la tercera fecha de la segunda fase de la Etapa Departamental Junín, de la Copa Perú 2026, ya se tiene a los 8 mejores del ‘fútbol macho’. De los clasificados seis son del valle del Mantaro, uno de Chanchamayo y uno de la provincia de Yauli.

Clasificados

Ayer se concluyó con la tercera y última fecha de la fase 2 de la Etapa Departamental Junín, del fútbol macho. En el Grupo A clasificaron Asociación Sumar Motors (Huancayo) y Municipal La Oroya (Yauli), mientras que quedaron eliminados, CAD Cóndor (Tarma) y Defensor Cormis (Jauja).

En el Grupo B, el Centro Estudiantil San Agustín – CESA (Huancayo) y A. Paccha Chico (Jauja) fueron los que mejor hicieron las cosas, dejando sin opciones de clasificar a CD Los Canarios (Tarma) y AD Racing (Satipo), este último no se presentó al encuentro programado.

Por el Grupo C, Atlético Chanchamayo y Municipal Usibamba (Concepción) fueron los galardonados y pasaron de fase, mientras que CD Progreso (Tayacaja) y CD Familia Molina (Chupaca), quedaron fuera de carrera.

Por último, en el Grupo D, Juventud Alianza (Chupaca) logró su clasificación junto a Defensor Concepción. En esta serie quedaron rezagados Juventud Cocaya (Yauli) y Unión Perené (Chanchamayo).

Con los ocho clasificados a la tercera fase de la Etapa Departamental Junín, se conformarán dos grupos de 4 equipos, cada uno, se jugarán tres partidos y los dos primeros clasificarán al cuadrangular final del balompié cholo quienes buscarán su pase a la Nacional 2026.