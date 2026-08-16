El objetivo de una ley de formalización minera debe ser mejorar la productividad y brindar servicios a los mineros que están en proceso de hacerlo, señala Carlos Casas, ex viceministro de Economía. En entrevista con Correo dijo también que debe haber una decisión política para erradicar a los ilegales de zonas que tienen tomadas.

Precisó que debería crearse un Fondo Minero para brindar asistencia técnica, además de establecer un efectivo mecanismo de trazabilidad y mejorar el acceso al crédito para que no acudan a los ilegales que les facilitan dinero a cambio de su producción.

El REINFO vence el 31 de diciembre, ¿el Ejecutivo tendrá tiempo para proponer una ley de formalización minera?

Creería que lo más probable es que se prorrogue porque armar una ley tomará tiempo. Hay varios proyectos y el Ejecutivo tendrá que organizarse para poder tener una propuesta que sea realmente efectiva, que mejore la productividad, que brinde servicios a los mineros que están en proceso de formalización y obviamente una decisión política de erradicar a los que están en zonas donde no deben operar, que son los ilegales totalmente.

Son dos cosas aparte.

Sí, pero tienen que ir juntas. Si levantamos los controles, más se van a pasar a lo ilegal. Entonces, lo ilegal es lo primero que se tiene que erradicar, generando desincentivo para que se vayan a la minería legal. Pero todo responde a un sistema coordinado que tiene que ir de la mano. Está la creación del Fondo Minero para brindar asistencia técnica. Son varias aristas en las que hay que trabajar, hay que diseñarlo muy bien y tenemos una oportunidad de oro. Y si la desperdiciamos por agilizar y por tratar de hacerlo todo mucho más rápido, creo que vamos a tener problemas.

Entonces, ¿dos meses no serán suficientes?

Está el mecanismo de trazabilidad, que es bastante importante. También los mecanismos para mejorar la productividad, introducción de prácticas sostenibles en la pequeña minería, respeto de los derechos humanos. Facilitar el acceso al crédito e inclusive hasta un nuevo sistema tributario. Creo que todo esto viene en un combo para poder generar incentivos y que el minero informal no se vaya a la ilegalidad. Hoy día tienen muy poco acceso al crédito y si no reciben dinero del sistema formal, acuden al sistema informal y ahí está el ilegal que les adelanta dinero a cambio de su producción. Como que también la economía formal le cierra la puerta a los que se quieren formalizar y terminan en la ilegalidad.

Dijo que se pueden dar incentivos tributarios...

El régimen que tienen los agroexportadores se lo pasaría a los mineros informales. Los agroexportadores, después de 20 años, creo que han tenido suficiente. Y si se establece un sistema de esa forma para los mineros que quieren formalizarse, son mineros que no pagan nada de impuestos ahora, empezarían a pagar.

Las normas para formalizar a la pequeña minería la tratan como grandes empresas y tendrían que pagar 29.5% por Impuesto a la Renta.

La idea justamente es esa, que se les aplique un régimen similar al de la agroindustria. Hay presión fiscal, pero se debe considerar que la minería informal no paga impuestos ahora. Hay que darle algún incentivo para que empiece a pagar en la medida que mejore la productividad para que puedan asumir los costos de la formalidad, porque la formalidad no es barata.

¿Y accederán al crédito formal?

Claro, o establecer un fondo de garantías tipo Reactiva en donde se les pueda dar crédito y con eso se van bancarizando y conforme lo hagan tendrán que adoptar, por presión del mercado, prácticas más amigables con el ambiente, no entrar en actividades ilícitas. Hay muchas cosas que el mismo hecho de bancarizarse implican. Y la evidencia demuestra que los pequeños empresarios o los microempresarios, lo que más valoran es el crédito y son los mejores pagadores. Entonces, si hacemos eso con los pequeños mineros, creo que se avanzaría. Hay algunas cajas que han avanzado con apoyo de algunas organizaciones u ONG, pero creo que el esfuerzo tiene que ser mucho mayor.

Pero, ¿se debe destinar más presupuesto para la formalización?

Un dato: el 0.01% del presupuesto de la República se destina a formalización minera. Con eso es poco lo que se puede lograr, por esto no tenemos ningún resultado.

¿Entonces hay que ampliar el Reinfo?

Yo lo cambiaría por un sistema que sea permanente, porque siempre va querer alguien entrar al negocio, pero un sistema permanente en donde estén las reglas claras, quizás un poquito más de sofisticación con los que están. Hacerlo más transparente, pero riguroso.

Más allá del 31 de diciembre, ¿cuánto más se podría ampliar el REINFO?

Yo creo que unos seis meses, ¿no? Para tener una buena ley.

Carlos Casas

Ex viceministro de Economía

Director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad UP. Profesor - Investigador de la Universidad del Pacífico. Fue decano de la Facultad de Economía de la UP. Ex miembro del Consejo Directivo de Servir.