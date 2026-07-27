El escritor japonés Keigo Higashino, reconocido internacionalmente por sus novelas de misterio y suspenso, falleció a los 68 años a causa de un cáncer de colon, informó este lunes su editorial, Kodansha. La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial, en el que se indicó que el autor murió durante la madrugada del 23 de julio y que su funeral se realizó en privado.

Nacido el 4 de febrero de 1958 en la prefectura de Osaka, Higashino estudió Ingeniería Eléctrica antes de iniciar su carrera literaria. En 1985 obtuvo el prestigioso Premio Edogawa Ranpo con su primera novela, marcando el inicio de una trayectoria que lo convirtió en uno de los escritores más leídos de Japón.

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Una trayectoria con más de 100 libros

Desde su debut, Higashino publicó 106 libros, muchos de ellos traducidos a más de 40 países y adaptados para el cine y la televisión. Entre sus obras más conocidas en español figuran La devoción del sospechoso X, Cisne y murciélago, Los milagros de Namiya y Paradox 13.

Su novela La devoción del sospechoso X le otorgó reconocimiento internacional y consolidó su prestigio dentro del género policial. También fue creador de populares series protagonizadas por personajes como el detective Galileo y el inspector Kaga.

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Reacciones en Japón y China

Tras conocerse la noticia, el exnovelista y político japonés Naoki Hyakuta calificó a Higashino como un “escritor verdaderamente talentoso” a través de la red social X.

En China, el fallecimiento del autor se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en la plataforma Weibo. Pese a las tensiones diplomáticas entre Pekín y Tokio, sus novelas gozaban de una amplia popularidad entre los lectores chinos.

Según medios chinos, Los milagros de Namiya vendió más de 10 millones de ejemplares durante sus primeros cuatro años en el mercado continental, consolidando a Higashino como uno de los escritores japoneses contemporáneos más exitosos en ese país.