Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas luego de un tiroteo registrado la noche del domingo durante un festival gastronómico realizado en el centro de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo el intercambio de disparos y establecer la responsabilidad de los involucrados.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Seattle, dos de las víctimas fallecieron en el lugar del ataque mientras que una tercera perdió la vida tras ser trasladada a un centro médico. El hecho ocurrió en medio de un evento que cada año reúne a miles de personas y que se desarrollaba cerca de la Aguja Espacial, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Las primeras indagaciones apuntan a que el hecho se originó por un enfrentamiento entre dos personas. Como parte de las diligencias, uno de los presuntos involucrados fue detenido, mientras continúan las acciones para ubicar al segundo participante.

El jefe adjunto del Departamento de Policía de Seattle informó que la persona que aún no ha sido detenida ya fue identificada por las autoridades. Además, indicó que se trata de un joven y sostuvo que, por el momento, no representa un riesgo para la población.

BREAKING: Several people shot at Seattle Center in Washington state - police pic.twitter.com/crktNN4hxz — BNO News (@BNONews) July 27, 2026





Policía desplegó operativo en la zona

Tras escucharse los disparos, la Policía emitió un aviso para que la ciudadanía evitara acercarse al área donde ocurrieron los hechos. El operativo permitió asegurar la zona mientras los equipos de emergencia atendían a los heridos y los investigadores recopilaban evidencias.

Según medios estadounidenses, el incidente ocurrió durante un festival gastronómico que desde hace varias décadas forma parte del calendario de actividades de Seattle. Solo en la edición del año pasado, la celebración congregó a unas 280 mil personas durante el fin de semana.

Autoridades locales se pronunciaron

La oficina de la alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, agradeció la rápida respuesta de los agentes que acudieron al lugar y efectuaron la detención de uno de los sospechosos. Al mismo tiempo, manifestó que la prioridad de las autoridades está puesta en las víctimas y sus familias.

“La violencia armada cambia a las familias para siempre. Su trauma va mucho más allá de las personas alcanzadas por las balas”, señaló.

Asimismo, añadió que la investigación continuará hasta esclarecer completamente lo sucedido y aseguró que la información será comunicada de manera pública.

“En los próximos días determinaremos lo que ha ocurrido y seremos transparentes con la ciudadanía sobre lo que hayamos averiguado”, indicó.

Por su parte, el gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, confirmó el despliegue de unidades especiales SWAT de la Patrulla Estatal, luego de un pedido formulado por la Policía de Seattle. Asimismo, exhortó a la población a mantenerse alejada del área y seguir las indicaciones de las fuerzas del orden mientras continúan las investigaciones.

I'm receiving briefings regarding the ongoing response to the tragedy at the Seattle Center. The Washington State Patrol SWAT team is on the way to assist, at the request of the Seattle Police Department.



Please continue to avoid the area. If you are in the area, please follow… — Governor Bob Ferguson (@GovBobFerguson) July 27, 2026