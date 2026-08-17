Las fuertes lluvias registradas hasta la noche de ayer provocaron aniegos en el distrito de Mollendo, provincia de Islay, debido a la falta de un adecuado sistema de drenaje pluvial. El agua ingresó a varias viviendas y afectó las vías de tránsito, por el almacenamiento del agua.

Uno de los sectores más afectados fue La Florida, donde el agua ingresó al interior de varios inmuebles. Las familias tuvieron que colocar sacos y plásticos para evitar que las filtraciones continúen afectando sus predios.

De acuerdo con el reporte de la Subgerencia de Gestión de Riesgos de la comuna de Islay, la acumulación de agua también interrumpió el tránsito en el acceso hacia Quebrada de los Perros, donde se registraron daños en la vía. Personal municipal realiza trabajos de reparación en la zona.

La lluvia en Mollendo afectó las vías en diferentes sectores

Otra infraestructura afectada fue el Centro de Salud de Villa Lourdes, donde se reportaron filtraciones de agua por las paredes y el techo. Esta mañana, los trabajadores municipales limpiaron el techo para retirar el agua acumulada.

El centro de Salud de Villa Lorurdes registró filtración de agua por las paresdes y el techo

Los aniegos también se registraron en La Florida, así como en la vía costanera donde la maquinaria acudió para retirar los restos de piedras.

Videos difundidos por la Municipalidad de Mollendo muestran a trabajadores retirando el agua de las calles principalmente con escobas. Según Gestión de Riesgos, el municipio no cuenta con un almacén adelantado para atender este tipo de emergencias, por lo que los materiales deben ser solicitados después de ocurrido el evento.

Personal de Gestión de Riesgos solo entregó Bolsás de plástico a afectados por lluvias

Durante la noche del domingo, el personal municipal entregó plásticos y sacos a las familias afectadas, quienes utilizaron estos materiales para formar pequeñas barreras y evitar que el agua continúe ingresando a sus viviendas.

Mientras continúan las labores de limpieza y reparación, la municipalidad coordina con otras instituciones la disponibilidad de una bomba de extracción de agua, con el objetivo de retirar el líquido acumulado en los sectores más afectados.