Un asalto quedó registrado por cámaras de seguridad la noche de este sábado en la calle Los Rosales, sector Manzanilla, en la provincia de Ica, donde dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta interceptaron a una mujer y le arrebataron su teléfono celular. El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:31 de la noche.

Delito en la zona

Las imágenes muestran inicialmente a los dos hombres desplazándose en una motocicleta lineal de color azul. Segundos después aparece la víctima caminando por la calle mientras llevaba su celular en la mano. Los motociclistas vuelven a pasar por el lugar y posteriormente se detienen en una esquina, mientras la mujer continúa avanzando.

Al percatarse de la presencia de los sujetos, la mujer cruza la pista aparentemente intentando evitar encontrarse con ellos. En ese momento, el copiloto desciende de la motocicleta, se aproxima rápidamente, la intercepta y logra apoderarse de su celular. Tras cometer el robo, regresa hacia la unidad donde lo esperaba su cómplice y ambos escapan con rumbo desconocido.

Vecinos del sector Manzanilla expresaron su preocupación por este tipo de hechos y solicitaron mayor presencia y patrullaje de la Policía Nacional en la zona. Las grabaciones de las cámaras de seguridad podrían contribuir a las diligencias para identificar a los responsables del delito.

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