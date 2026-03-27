La inseguridad sigue en aumento en la provincia de Ica, donde en los últimos días se registraron nuevos robos de vehículos menores que han encendido la preocupación entre vecinos y comerciantes.

Inseguridad ciudadana

La mañana del 24 de marzo, una banda organizada sustrajo una motocicleta que se encontraba estacionada cerca a la Dirección Regional de Educación de Ica, por la urbanización Puente Blanco.

Según las imágenes de seguridad, al menos tres mototaxis llegaron al lugar para ejecutar el robo de manera rápida y coordinada, evidenciando la planificación de los delincuentes. Pese a la presencia de transeúntes, los ladrones lograron escapar sin que nadie pudiera intervenir.

Al día siguiente, la misma modalidad delictiva se repitió en la urbanización Menorca. Varios jóvenes que conversaban en un parque fueron interceptados por sujetos a bordo de mototaxis.

Uno de ellos fue víctima de un robo violento: su motocicleta fue arrebatada mientras era arrastrado por la pista durante el forcejeo. Los intentos de sus amigos por reducir a los delincuentes no lograron evitar el robo.

Estos incidentes han generado alarma entre la población iqueña, que exige a las autoridades una acción más efectiva para frenar la delincuencia y garantizar la seguridad en calles.

VIDEO RECOMENDADO