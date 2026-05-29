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En una noche cargada de emoción, glamour y talento, el distrito de Amarilis eligió a su nueva soberana durante el certamen “Miss Amarilis 2026”, realizado como parte de las actividades por el 44.º aniversario de creación política del distrito.

Seis jóvenes representantes participaron en la gala: Alisú Bustamante, Sofía Rengifo, Isabel Pascal, Amarilis Saldivar, Killary Retis e Isabel Guzmán. Durante la competencia, las candidatas demostraron desenvolvimiento, carisma y conocimiento sobre los principales atractivos turísticos, culturales y comerciales que distinguen a Amarilis como uno de los distritos más importantes de la región Huánuco.

AGRUPACIONES DIERON VIDA

La velada estuvo amenizada por diversas presentaciones artísticas que cautivaron al público asistente. La agrupación Samhain Raymi sorprendió con una propuesta de fusión latín rock, la cantante Kesia Rivera, quien ofreció una destacada actuación e interpretó un tema dedicado especialmente al distrito. A su turno, el reconocido artista Mito Ramos brindó una sobresaliente presentación que fue ampliamente aplaudida por los asistentes. El acompañamiento musical del desfile en traje de noche estuvo a cargo del saxofonista Nelson Klisman, quien aportó un toque de elegancia a la ceremonia.

El jurado calificador estuvo integrado por Lucero Crespo Saldaña, maquilladora profesional; Dali Bravo Cruz, Miss Hispanoamérica Perú 2025; Valeria Trejo, Miss Perú Huánuco 2025; José Luis de la Puente Cachay, fotógrafo profesional; y la doctora Yesenia Apac Toledo, representante de la Escuela de Moda y Belleza Aleve Axda., quienes evaluaron el desempeño de las participantes.

PROCLAMAN A LA GANADORA

El momento culminante de la noche llegó con la proclamación de la ganadora. Sofía Rengifo fue coronada Miss Amarilis 2026 y recibió como premio una motocicleta Jiapeng, además de más de 15 mil soles en premios. En tanto, Killary Retis obtuvo el título de Miss Turismo, mientras que Alisú Bustamante fue distinguida como Miss Influencer, reconocimiento otorgado por el público a través de las redes sociales.

La ceremonia concluyó con la participación del alcalde distrital, Roger Hidalgo, quien felicitó a todas las concursantes e impuso las bandas a las ganadoras. El evento cerró con una emotiva sesión fotográfica junto a las nuevas representantes del certamen, en medio de la ovación del público presente.