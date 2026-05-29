La Policía Nacional investiga la muerte de los esposos Baltazar Cervantes, un hecho de sangre que conmociona al distrito de Aparicio Pomares, en la provincia de Yarowilca (Huánuco). Los cuerpos fueron hallados con evidentes signos de violencia.

El cadáver de Julia Cervantes Silvestre (72), fue encontrado en la puerta de su vivienda, ubicada en el barrio Chacuapitec, caserío de Nuevo Progreso, poblado de Churupampa. Según peritos el cadáver estaba en posición decúbito dorsal y presentaba múltiples heridas cortantes y punzopenetrantes en el rostro, abdomen, tórax, brazos y otras partes del cuerpo.

Fueron sus hijos Edwuar Baltazar Cervantes, Daniel Cervantes Baltazar y Joel Baltazar Cervantes quienes encontraron el cadáver de la septuagenaria cerca de una cocina de leña. El cuerpo habría sido movido aproximadamente 50 centímetros antes de la llegada de las autoridades.Aquí surgen las primeras sospechas, ya que, pese a las heridas en el cuerpo no se halló sangre en el lugar.

A unos 200 metros de la casa, cerca de una quebrada, efectivos policiales y representantes del Ministerio Público encontraron el cuerpo de Pedro Baltazar Andrés (71), en posición decúbito dorsal y presentaba heridas abiertas en la cabeza, lesiones por arrastre en la zona lumbar y el antebrazo izquierdo.

Hipótesis

Los familiares afirman, que Pedro Baltazar, padecía de alteraciones mentales, y ellos presumen que habría atacado a su esposa para luego quitarse la vida.

Sin embargo, para las autoridades hubo participación de una tercera persona pues, las prendas de vestir de Julia Cervantes no presenta cortes pese a las múltiples heridas y en el caso de Pedro Baltazar, advirtieron lesiones compatibles con arrastre y la ausencia de indicios que apunten a una autolesión.

La Policía y la Fiscalía dispusieron el traslado de los cuerpos a la morgue para la necropsia de ley, para esclarecer lo ocurrido.