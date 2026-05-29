Al menos 13 personas resultaron heridas este viernes tras un violento choque entre un bus de transporte público y un camión en la avenida Canadá, a la altura del jirón Palermo, en el distrito limeño de La Victoria.

El accidente involucró a una unidad de la empresa ETVASA (Empresa de Transportes Virgen de La Asunción S.A.), que impactó contra la parte posterior de un camión por causas que aún son investigadas por las autoridades.

Hasta el lugar llegaron dos unidades del Cuerpo General de Bomberos y tres ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), que brindaron atención prehospitalaria a los afectados.

Según informó el Ministerio de Salud, seis heridos fueron trasladados a la clínica Javier Prado debido a contusiones de consideración.

Pese a la violencia del impacto, las autoridades indicaron que ninguno de los lesionados presenta heridas de gravedad.

🔴 AHORA | El Ministerio de Salud, a través del SAMU, desplegó de inmediato tres ambulancias para atender a los afectados tras un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de La Victoria.



🚑 La emergencia dejó 13 personas afectadas. Personal del SAMU brindó atención… pic.twitter.com/2caNOH3paM — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 29, 2026