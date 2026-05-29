Este sábado, desde las 11:00 a. m. (hora peruana), en el Puskás Aréna de Hungría, la gran final de la UEFA Champions League promete una jornada cargada de emociones y goles entre París Saint-Germain y Arsenal: se tratan de dos de las plantillas más poderosas de Europa y de dos estilos de juego muy sólidos.

De acuerdo con el análisis de Inkabet, PSG tiene el 40 % de probabilidades de ganar y alcanzar el bicampeonato; mientras que Arsenal parte con 31 % de oportunidades de llevarse su primera Champions en la historia. El empate obtiene 29 % de opciones.

Hasta el momento, el cuadro parisino concentra el 97 % de las apuestas registradas por los usuarios para ganar, mientras que el empate reúne el 2 % y apenas el 1 % respalda una victoria de los “Gunners” en los 90 minutos.

La tendencia refleja la percepción dominante de que los franceses arriban a la definición con mayor respaldo tras una campaña liderada por varias figuras determinantes. Entre ellas, destaca Khvicha Kvaratskhelia, máximo anotador del PSG en esta edición, con 10 goles; seguido por Ousmane Dembélé, con siete; y Vitinha, con seis. Del lado inglés, Gabriel Martinelli suma seis tantos y Viktor Gyökeres registra cinco conquistas en esta competencia.

Los analistas de Inkabet proyectan un partido abierto con más de 1.5 goles como escenario esperado. La plataforma de casino, incluso, anticipa una final que podría superar los cuatro goles, tomando como referencia partidos de alta producción como la semifinal de ida entre PSG y Bayern Múnich que terminó con nueve anotaciones.

Premier League y Ligue 1 se miden

El París Saint-Germain y el Arsenal son dos clubes cuya popularidad ha crecido entre los usuarios peruanos en la última década, impulsados por sus constantes participaciones internacionales y figuras de primer nivel. Desde Inkabet explican que los equipos de la Premier League suelen concentrar un mayor volumen de apoyo en apuestas durante la Champions League. En esta edición, los de Mikel Arteta y el Manchester City fueron dos de los conjuntos que más movimiento generaron entre los usuarios.

Por otro lado, el PSG representa una excepción dentro de la Ligue 1. A diferencia de otros clubes franceses, el equipo dirigido por Luis Enrique se ha consolidado como uno de los favoritos recurrentes para apostar en Champions League gracias a su protagonismo internacional y su plantilla de estrellas.

En cuanto a cuotas, si PSG gana en el Puskás Aréna, Inkabet paga 2.42. Por otra parte, el triunfo de Arsenal equivale a 3.05, mientras que el empate tiene una cuota de 3.25. Además, los usuarios podrán utilizar la nueva aplicación de Inkabet y acceder a la opción de pago anticipado, que les permite cobrar sus apuestas antes de que finalice el partido.